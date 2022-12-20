Kırklareli’nde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli’nde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Hasan Y. idaresindeki 39 DN 039 plakalı fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile 39 MA 0148 plakalı panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.