Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis ile kargo midibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Yanyol ile 1301. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ile sokağın kesiştiği noktada F.B idaresindeki 4 1 P1223 plakalı Mercedes marka servis minibüsü ile M.D. hakimiyetindeki 06 JTR 90 plakalı Ford marka servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrularak durabildi, 2 kargo çalışanı ve servisteki 2 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre yavaşladı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.