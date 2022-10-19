Gaziantep’te direksiyon hakimiyeti kaybedilen işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te direksiyon hakimiyeti kaybedilen işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep Çevreyolu Doğu Gişeleri Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Uzun idaresindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışanları güçlükle çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede, araç içerisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

2’si ağır 5 kişi yaralandı

Feci kazada yaralanan 2’si ağır 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Açıkgöz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.