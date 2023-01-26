Sivas’ta işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Sivas’ta işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İşçi taşıyan H.Ö. yönetimindeki 58 NV 875 plakalı Iveco marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu B.E. yönetimindeki 58 LA 075 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.