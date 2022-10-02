Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor. Farklı branşlarda 300’e yakın sporcu uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor. Farklı branşlarda 300’e yakın sporcu uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

Trafik kazalarında ‘Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi’ eğitimi Trafik kazalarında ‘Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi’ eğitimi

İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde GSB spor okulları çerçevesinde eğitimler, kapalı spor salonunda; voleybol, futbol, jimnastik ve basketbol branşlarında 300’e yakın sporcu ile tüm hızıyla devam ediyor. Spor eğitimleri, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde okul saatlerine göre düzenlenerek Afyonkarahisar’da ve ilçelerinde de sürdürülüyor.