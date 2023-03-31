Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde ekimi yapılan farklı çeşitlerdeki arpa ve buğday verimliliği incelendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İscehisar ilçesinde yerli ve milli tohumların demonstrasyon çalışmaları çerçevesinde inceleme yapıldı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünce tescilli olan arpa ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğünce tescili yapılan ekmeklik buğdayın verimlilikleri incelendi. Bölgede ürün gelişim kontrolleri yapılmaya devam edeceği kaydedildi.