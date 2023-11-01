Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyetinin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici’ye hayırlı olsun ziyaretinde işbirliği imkanları ele alındı.

Ziyarette, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Dr. Bildirici’ye yeni görevinde başarılar dileyerek üstün başarılar temennisinde bulundular. Eskişehir İl Sağlık Müdürü’nün makamında gerçekleşen bu önemli ziyarette, sağlık sektöründeki işbirliği ve gelişmeler hakkında görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde, Eskişehir’deki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve halk sağlığına daha etkin bir şekilde hizmet etmek amacıyla işbirliği imkanları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sağlık sektöründe yaptığı çalışmalarla bilinen deneyimli bir isim olarak, Eskişehir halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını temin etmek için çalışacağından şüphemiz yok. Biz de üniversite olarak her zaman sağlık alanında yapılan çalışmalara destek olmaya hazırız" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ise, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Dr. Bildirici’ye bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Osmangazi Üniversitesi, gelecekteki projelerde bir araya gelerek halk sağlığını daha üst seviyelere taşımak için birlikte çalışma kararı aldılar.