İşbir Sentetik, depreme dayanıklı binalarda kullanılacak karbon elyaf üretimi için geliştirdiği çözümle önemli bir rol üstlenecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binaların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda ‘karbon fiber’ olarak bilinen ‘karbon elyaf’ önemli bir ürün olarak öne çıktı. Karbon elyafın yoğun şekilde kullanılması öngörülürken, karbon elyafın üretimi noktasında arayışlar hızlandı. İşbir Sentetik, attığı adımla depreme dayanıklı binalar için kritik öneme sahip karbon elyafın üretiminde önemli bir çözüm geliştirdi. İşbir Sentetik, Big Bag üretiminde kullanılan makineleri küçük bir modifikasyon ile karbon elyaf üretimine olanak sağlayacak hale getirdi. Böylece dünyanın Big Bag devi İşbir, depreme karşı güçlendirilmiş yapılaşma alanına giriş yapacak.

İşbir Sentetik, karbon elyafa olan talep artışı sebebiyle bu alanda yatırım yapmayı planlıyor. Yakın zamanda karbon elyaf üretimi için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. İşbir, Balıkesir’deki halihazırda Big Bag üretiminde kullanılan tesisini karbon elyaf üretimine tahsis etmiş olacak. Big Bag üretimi ise tamamen Hindistan’a kaydırılacak. Artan talebe cevap verebilmek için de Hindistan’daki fabrikada yüzde 100 kapasite artırımına gidilecek. Böylece Balıkesir’deki üretim tesisi karbon elyaf üretimine yoğunlaşırken, Big Bag üretimini Hindistan karşılayacak.