İsveç ekibi Hammarby, Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İsveç ekibi Hammarby, Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsak Vural, kiralık olarak İsveç temsilcisi Hammarby’e transfer oldu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği ifade edildi.