Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibine, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, ISAK ekibi adına ekip amiri Yusuf Başboğa katılırken, madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bölgeye intikal eden ilk ekipler arasında yer almıştı.

Kahramanmaraş’taki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve gece gündüz özveriyle görev yapan ISAK ekibi, AFAD koordinasyonunda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 25 kişiyi sağ olarak kurtararak sağlık ekiplerine sevk etmişti. Yine arama kurtarma çalışmalarında ISAK ekibi 17 deprem şehidini de enkazdan çıkarmıştı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verildi. ISAK ekibi adına törene ekip amiri Yusuf Başboğa katılırken, madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. ISAK ekibinin diğer üyelerine ödülleri ise daha sonra Isparta Valiliği tarafından verilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, depremin yaşanmasının hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini, yine bunun yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve personelin de bölgeye ulaştırıldığını söylerken, gıda, giyim ve ısınma konusunda da yardımların sevk edildiğini dile getirdi. ISAK ekibinin bölgede büyük bir özveri ile gece-gündüz demeden görev yaptığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, fedakârca çalışmaları için ekibine teşekkür etti.