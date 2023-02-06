Rödevanslı saha işletmecisi İsmail Ofluoğlu; Kahramanmaraş’ta ve çevresinde meydana gelen deprem faciasının ardından bölgeye maddi yardımda bulundu. Ofluoğlu, Zonguldak Valiliği’nin belirttiği hesaplara toplamda 100 bin liralık bağışta bulundu.

Rödevanslı saha işletmecisi İsmail Ofluoğlu; Kahramanmaraş’ta ve çevresinde meydana gelen deprem faciasının ardından bölgeye maddi yardımda bulundu. Ofluoğlu, Zonguldak Valiliği’nin belirttiği hesaplara toplamda 100 bin liralık bağışta bulundu.

İş adamı İsmail Ofluoğlu; aile şirketleri olan Ofkar Madencilik adına 50 bin lira, Zonguldak Kuzey Enerji adına 50 bin lira olmak üzere toplamda 100 bin liralık yardımı depremin yaralarının sarılması için bağışladı. Zonguldak Valiliği’nin duyurduğu hesaba bağışta bulunan Ofluoğlu, "Hayırda yarışmak arzusu ile" diyerek çağrıda bulundu.

Ofluoğlu, şöyle dedi:

"Merkez üssü Kahraman Maraş olan ve 10 ilimizde ciddi kayıplara neden olan 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi son bir asırda yaşanan en büyük ikinci felakettir. Buna benzer bir felaketi en son 1939 yılında Erzincan depreminde yaşamıştık. Devletimiz felaketin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanları ile en hızlı bir şekilde refleks göstererek milletimizin yanında yer almış ve hızlıca yaraları sarmaya başlamıştır. Mevsimin kış, havanın soğuk olması ve depremin gece yarısı yaşanmış olması maalesef beraberinde bir çok zorluklar getirmiştir. Gün yaraları hep birlikte sarma günüdür. Gün devletimizin ve milletimizin yanında olma günüdür. Gün birlik günüdür. Bu vesile ile karınca kararınca Zonguldak Valiliğimizin açmış olduğu İnsani Yardım Hesabına’’ katkıda bulunmaya çalıştım. Bu vesile ile az çok demeden tüm işadamlarımızın ve tüm halkımızın elinden geldiğince yaraların sarılmasına katkı sağlamasını arzu ederim. Hayırda yarış etmek arzusu ile. Haydi Zonguldak, biz birlikte Türkiye’yiz."