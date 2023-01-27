Medikal estetik sektörünün yükselen yıldızı Dipomed Medikal’in kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Polat, “Dipomed Medikal markası ile Avrupa’ya açılacağız. Hedefimiz Avrupa’da dev markalarla rekabet etmek” dedi.

Medikal estetik sektörünün yükselen yıldızı Dipomed Medikal’in kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Polat, “Dipomed Medikal markası ile Avrupa’ya açılacağız. Hedefimiz Avrupa’da dev markalarla rekabet etmek” dedi.

Genç yaşta atıldığı iş hayatında birçok başarıya imza atan Dipomed Medikal kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Polat rotasını Avrupa’ya çevirdi. Kurulduğu ilk günden itibaren ürettiği kaliteli ve güvenilir cihazlarla medikal estetik alanında sektörde önemli bir pazar payına ulaşan şirketin performansı genç girişimciyi daha büyük hedefler için cesaretlendirdi. Geçtiğimiz günlerde İç Anadolu’da devlet desteği ile bir üretim tesisi kurmak istediklerini açıklayan Engin Polat, yeni hedefleri için Avrupa pazarını işaret etti.

"Rekabeti üst seviyeye taşıyacağız"

Sektörde marka bilinirliğinin kısa sürede üst seviyeye taşındığına dikkat çeken başarılı işadamı Polat, "Kalitemize, cihazlarımızın işlevselliği ve dayanıklılığına çok güveniyoruz. Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. Mevcut ürünlerimizi geliştirmek ve yeni ürünleri müşterilerimizle buluşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Güzellik merkezlerimizdeki tecrübelerimizi buraya aktarıyoruz. Turquality firmaları arasına girmek için de hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında bu platformda yerimizi alıp Avrupa pazarına giriş yapacağız. Medikal estetik alanında dev markalar arasındaki yerimizi alıp rekabeti üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Markamızın ünü sınırlarını aştı"

Şirket politikalarını vizyoner ve yenilikçi hizmet sunmak olarak tanımlayan Engin Polat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Medikal estetik sürekli büyüyen bir sektör. Böylesi bir alanda oyuncular arasında yer almak yenilikçi yaklaşımı zorunlu kılıyor. Alanında en iyi isimlerle bu motto çerçevesinde en iyi, en yeni teknoloji ürünü ve en işlevsel cihazlara odaklıyız. Sadece üretim ve satış değil, satış sonrasında da müşterilerimize üst düzey bir hizmet sunuyoruz. Bu sayede markamızın ünü ülke sınırlarını aşmaya başladı. Bu başarıyı Avrupa’ya açılarak taçlandırmak istiyoruz."