Hayatını kaybeden Kayserili işadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı.

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. kurucularından ve Onursal Başkanı Ali Rıza Özderici 98 yaşında hayatını kaybetti. Özderici’nin cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, protokol üyeleri, Özderici’nin ailesi ile vatandaşlar katıldı.