Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde iki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları Asayiş ve JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar ile aydınlatıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde iki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları Asayiş ve JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar ile aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İsabeyli Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak olay yeri ve çevresinde bulunan 4 adet kameradan 8 saat video görüntüsünün incelenmesi neticesinde hırsızlık olayının C.K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Hırsızlığa konu bazı malzemelerin ise O.A. isimli şüpheli şahıs tarafından para karşılığı satıldığı belirlendi. Şüpheli şahıslar Aydın ili Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde yakalanırken 1 adet laptop, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet tablet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler mal sahibine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.A. denetimli serbestlik ile serbest bırakılırken C.K. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.