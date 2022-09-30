Aydın’ın İsabeyli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 520 gram uyuşturucu madde ve 51 kök hint keneviri ele geçirdi.

Aydın’ın İsabeyli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 520 gram uyuşturucu madde ve 51 kök hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İsabeyli Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden E.T. isimli şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette 2 bin 520 gram kubar esrar, 51 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.