Nazilli’de pandemi sürecinden bu yana faaliyetine ara veren İsabeyli Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryeri, vatandaşların ve esnafın yoğun taleplerinin ardından yeniden açılıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli’de 2020 yılında pazarcı esnafının ilgi göstermemesi nedeniyle faaliyetlerine ara veren İsabeyli Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryeri’nin yeniden açılacağını müjdeledi.

Pazaryeri için kura çekimlerinin 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Ahmet Şensan Düğün Salonu’nda yapılacağını söyleyen Başkan Özcan; “Geçtiğimiz günlerde meclis üyelerimiz, oda başkanımız ve muhtarımızla konuya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapmış ve pazarımızın yeniden açılmasına karar vermiştik. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Kura çekimlerimizin de yapılmasıyla İsabeyli pazarımız her Cuma günü kurulacak. İsabeyli özellikle son yıllarda Nazillimizin en çok gelişen noktalarından biri olmuştur. Hemşehrilerimizin yanı sıra üniversite öğrencilerimizin nüfusu da her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle pazarımızın yeniden açılması yerinde bir karar olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.