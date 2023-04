İsabeyli Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryeri, vatandaşlar ve esnafın yoğun taleplerinin ardından yeniden açıldı. İlk dua okundu, Pazarcı esnafı siftah yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli’de 2020 yılında pandemi nedeniyle faaliyetlerini durduran İsabeyli Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryeri yeniden açıldı. Başkan Özcan, yeniden siftah yapılan pazarda İsabeyli Mahallesinde ikameti sağlanan depremzede aile için alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kuralarını çekerek yerlerini belirleyen pazarcı esnafı İsabeyli Ahmet Gümüş Kapalı Pazaryerinde yerlerini aldı. Geleneksel Pazar duasının okunması ile satışlarını yapmaya başlayan pazarcı esnaf bir gün öncesi Nazilli’de Perşembe pazarının kurulmasına rağmen İsabeyli Mahalle sakinlerinin ilgi ve alakasından memnun kaldı.

Manavından balıkçısına, süt ürünlerinden giyim, kuşam ve takıcısına kadar her türlü ürünün satıldığı Pazaryerinin bundan böyle her hafta Cuma günü faal olacağını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz günlerde meclis üyelerimiz, oda başkanımız ve muhtarımızla konuya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapmış ve pazarımızın yeniden açılması için gerekli çalışmaları başlatmıştık. Pazar yerinde tezgahlarını açacak pazarcı esnafımız 12 Nisan Çarşamba günü kuralarını çektiler. Onlar yerlerini belirlerken bizde gerekli hazırlıkların tümü tamamladık. Burada pazarın kurulmasını mahalle sakinlerimiz ve özelliklede üniversite öğrencilerimiz istemişti. Nüfusu her geçen gün artan mahallemizde pazarımızın yeniden açılması yerinde bir karar oldu. Hem mahalle sakinlerimize hem pazarcılarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Pazar duasının okunmasının ardından tezgâhları tek tek dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Özcan, İsabeyli Mahallesinde misafir edilen depremzede Alkan ailesinin Pazar masrafını görerek evlerine teslim etti.