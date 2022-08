UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Malmö’de futbolcu Isaac Kiese Thelin, “Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Malmö’nün futbolcusu Isaac Kiese Thelin, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Thelin, “Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ve o maçtan galibiyetle ayrıldık. Bu maçı da ilk maç gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Her oyuncu dolu stadyumda seyircilere karşı oynamak ister. Seyircilerin varlığı maçın atmosferini her zaman etkiler. Dolu tribünlere oynamak her zaman daha iyidir. Kendi stadyumumuzda da taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor. Türk futbolunun bireyselliğe dayalı, İsviçre futbolunda ise taktik ön plandadır. Türkiye baktığınız zaman bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görüyoruz. İsviçre futbolunda ise taktikler çok daha önemlidir. Bence Türk futbolundan daha ileridedir” diye konuştu.