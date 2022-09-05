Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımları başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Intelligent Sustainable Agriculture (ISA) takımı, ulusal ve uluslararası 400 takımın katıldığı TEKNOFEST 2022 Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında üçüncü oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımları başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Intelligent Sustainable Agriculture (ISA) takımı, ulusal ve uluslararası 400 takımın katıldığı TEKNOFEST 2022 Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında üçüncü oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla "teknoloji geliştiren bir Türkiye" için 5 yıldır düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan TEKNOFEST Karadeniz’de, ISA takımı üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Takımın danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Altan ve Arş. Gör. Dr. Seçkin Karasu yaptıkları açıklamada, projelerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini her zaman yanlarında hissettikleri Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.

Tarımsal İnsansız Kara Aracı, çiftçinin işini zorlaştıran ve tarım arazisinin yapısını bozan yabani otu tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Otonom şekilde hareket edebilmesi için yapay zeka teknolojisi ile sensörlerden aldığı verileri derin öğrenme teknikleri sayesinde analiz eden araç, üzerinde bulunan haberleşme sistemi sayesinde hem kumanda ile kontrol sağlanacak hem de uzaktaki kullanıcı ara yüzüne o an yapılan işlemler hakkında bilgiler gönderebilecek şekilde tasarlandı. Kullanılan algoritmalar ile aracın yabani bitkiyi tanıması ve etkisiz hale getirmesi hedefleniyor.