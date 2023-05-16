Kahramanmaraş’ta bir bakkal dükkanının yapımı sırasında kesilmeyen çam ağacının iş yerinin ortasından geçmesi dikkat çekiyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan bakkal dükkanının ortasından geçen ağaç, görenlerin dikkatini çekiyor. Dükkanın yapımı sırasında kesilmeyen 20 yıllık çam ağacının hem içerideki görüntüsü hem de çatıdan gökyüzüne yükselen dalları farklı bir görüntü oluşturuyor. Yazın iş yerinin serin olması açısından gölgelik oluşturan ağacı, sahibinin binayı yaparken kıyamayıp kesmediği öğrenildi.

Kesilmeyen ağacın hem dükkanı koruduğunu hem de görenlerin beğenisini kazandığını belirten bakkal Mehmet Yalçın, “Bu iş yeri kiralık benim değil. Daha önce kesilmemiş ve orijinal haliyle duruyor. İş yerimize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanlar gelip fotoğrafını çekiyorlar. Dikkat çekiyor. Ağacın böyle kalmasına mutlu oluyor insanlar. Bir ağaç kolay meydana gelmiyor. Çocuk gibi 20 yılda meydana geliyor. Ağacın devamı yukarda sallanıyor. Yazın serin tutuyor, kışın da faydası oluyor havası farklı ve yeşillik alan” dedi.

Bölgede tek bakkal olduğu için deprem sürecinde insanlara hizmet verdiğini söyleyen Yalçın, “Depremden önce de buradaydım. Halkımıza hizmet ediyoruz. Başından sonuna kadar buradayız. İnsanlara açık havada çay kahve ikram ediyoruz. Elimizden geldiği kadar görevli memurlara yardım ettik. Yemekler yapıldı halen de buradayız. Atlatacağız bu günleri” ifadelerini kullandı.