İzmir’in Bornova ilçesinde, kundakladığı oto tamirhanesinin önündeki aracı çalmak isteyen zanlının polisler tarafından yakalanması ve iş yerinin kundaklama anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto tamirhanesinde ve araçlara yakın noktada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, her iki yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Devriye atan polisler suçüstü yaptı

Soğutma işlemlerinin ardından itfaiye adresten ayrılırken, bölgede devriye atan polis ekipleri, iş yeri önünde bulunan park halindeki 45 HL 862 plakalı aracın camının kırık olduğunu ve otomobilin içerisinde bir şahsın bulunduğunu tespit etti. Dışarıya çıkarılan şüphelinin kimlik sorgusunda isminin S.A., olduğu ve otomobilin camının taş ile kırıldığını belirledi. S.A.’nın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine aracın kendisine ait olduğunu söylediği ve yangın esnasında da olay yerinden ayrılmadığı öğrenilirken, araç sahibine ulaşan ekipler, otomobilin tamir için iş yerinin önüne bırakıldığı bilgisini edindi.

Kundaklama ve oto hırsızlığı girişimi kamerada

Kundaklama ve oto hırsızlığı girişiminin bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri, kundaklanan iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde; şüphelinin önce iki araç arasında lastik yaktığı ve ardından iş yeri önünde bulunan lastikleri de ateşe vererek tamirhaneyi kundaklama eylemini gerçekleştirdiği, daha sonra ise şahsın park halindeki aracın camını kırarak içerisine girdiği ve o esnada sokakta devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anlar yer aldı.

Tutuklandı

Öte yandan, park halindeki araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler tarafından gözaltına alınan S.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve uyuşturucu madde bağımlısı da olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir polisinin dikkati ve detaylı çalışmaları sonrası kundaklama ve oto hırsızlığı girişimi kısa sürede aydınlatılmış oldu.