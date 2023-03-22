Bolu’da, unlu mamulleri satan iş yerinin kasasından 500 bin lira para çalan 1’i kadın 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kasayı açan hırsızın 59 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, 12 Mart tarihinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, unlu mamulleri satan bir iş yerinin kapısı kırılarak içeride bulunan kasadan 500 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren 1’i kadın 3 kişinin eşkalleri belirlendi.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamak için yaptıkları çalışmalarda olayda kullanılan aracın Plaka Tanıma Sistemi’nden Bolu’ya giriş yaptığı tespit edildi. Aracı takibe alan Hırsızlık Büro ekipleri düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.K. (33), Ö.O. (34) ve A.B.I. (45) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, şüphelilerden A.B.I.’nın 29 suç kaydından 10 aranması ve kat’ileşmiş 59 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.