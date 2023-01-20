Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ayakkabı dükkanının camını geriye çekilip taş atarak kıran hırsız, iş yerinde bulunan bir derneğe ait bağış kumbarasını çaldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ayakkabı dükkanının camını geriye çekilip taş atarak kıran hırsız, iş yerinde bulunan bir derneğe ait bağış kumbarasını çaldı.

Olay, geçtiğimiz gece Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde bulunan ayakkabı dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin kapısının camını taş yardımıyla kırarak içeriye giren hırsız, içeride bulunan bir derneğe ait bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsız, etraftaki dükkanların güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi, içeriye hırsız girdiğini anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kapıda ve iş yerinde parmak izi çalışması yapan polis, iş yerine giren hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı.