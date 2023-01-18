Tekirdağ’da bir iş yerini kurşunlayan maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’da bir iş yerini kurşunlayan maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin, maskeli şahıs tarafından kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren S.Y. (35) ve Ö.Ö. (38) Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. Şahıslar üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek haklarında işlem başlatıldı.