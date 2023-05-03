Antalya’da sabah iş yerini açmak için gelen kadının cansız bedeni bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1298. Sokak üzerinde bulunan iş yerinin 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş yerinin sahibi Gökşen Atikmen (49), sabah kırtasiye dükkanını açmak için geldi. Bir süre sonra ise komşuları kadının yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, yapılan ilk değerlendirmede kadının kalp krizi geçirerek düştüğü ve bu sırada başını çarptığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen kadının eşi Cem Atikmen ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı adamı yakınları sarılarak teselli etti.