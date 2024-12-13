Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesinde jandarma ekiplerinin elde ettiği istihbarat sonrası M.T. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 54 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 10 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 5 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet portatif kamera, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.