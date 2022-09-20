Yapılan incelemelerde yoğun dumanın bazı kabloların yanması sonucunda çıktığı tespit edilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yeniyol Mahallesi Yılmaz İş Merkezi’nde çıktı. İş merkezinin giriş katındaki dairede yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olayın yaşandığı bölgeye geldi. Dumanların yükseldiği iş yerine pencereden demir korkulukları kırarak giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çorum’da bir ofisin penceresinden çıkan duman sonrası yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

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