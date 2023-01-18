Samsun’da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’ndeki bir kafede 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. saat 23.30 sıralarında iş yerini kapatmak için temizlik yaptığı bir sırada bir kişinin kafeye gelip çıktığını ve masanın üzerindeki cep telefonunu çaldığını ve peşinden koşup yakalayamadığını belirterek polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunu cep telefonunun D.K.(26) tarafından çalındığını tespit etti ve söz konusu şahsı bugün sabaha karşı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.