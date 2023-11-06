Nevşehir’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda arama yapılan bir iş yerinde 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde H.S. isimli şahsın iş yerinde kaçak içki olduğu bilgisini edindi.

Harekete geçen ekipler tarafından iş yerinde ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda 400 litre kaçak içki bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olay ile ilgili olarak H.S. hakkında da Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.