Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak’ta meydana geldi. Eski Belediye Başkanlarından Serhat Orhan’ın eşi Türkan Orhan’a ait gıda satışı yapan iş yerinin bahçesinde bulunan mangalın baca tesisatında çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.