DÜZCE (İHA) – Düzce’nin İstanbul Caddesi’nde bir iş yerinin duvar arasında sıkışan yavru kedi sabah saatlerinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Düzce’de sabah saatlerinde bir iş yerinin duvarından gelen kedi sesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Telefoncu dükkanında tezgah arkasındaki duvarın arasına sıkışan kedi için Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede duvarı delerek minik kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedinin kurtarıldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür ederken kedi doğal ortamına bırakıldı.