Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde evi ağır hasar alan ve iş yeri yıkılan berber Gazi Gümüş, işini evinin önünde devam ettiriyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi’nde yaşayan berber Gazi Gümüş’ün depremde evi ağır hasar aldı, iş yeri ise yıkıldı. Her şeyini kaybeden Gümüş, memleketini terk etmeyerek evinin önünde çalışmaya başladı. Gümüş, depremde dükkanını kaybettiğini ve hiç malzeme kurtaramadığını belirterek, "Dükkanım yıkıldı. Sandalye buldum evin önünde işime devam ediyorum. Ufak tefek çalışıyoruz. Hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Bu ev rahmetli annemden bana kaldı. Bu ev de yıkılacak. Hepsi bu, yapacak bir şey yok. Allah’a şükür hayattayız. Ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tıraş ettiğim çoğu arkadaşım vefat etti”

Berber Gümüş, kardeşlerinin desteğiyle işine konteynerde devam etmeyi düşündüğünü ifade ederek, “Şimdi yaz olduğu için bir sıkıntı yok. Yarın bir gün kış gelince hayat daha zor olacak. Bunun farkındayız. Düşünmek istemiyoruz. Çünkü alıştık. Yani bu hayatın başka hiç alternatifi yok. Yani önceden her şeyimiz vardı. Evimiz vardı, çatımız vardı, arkadaşlarımız vardı. Tıraş ettiğim çoğu arkadaşım vefat etti. Hepsi öldü yani hayat boş. Onun için Allah’ın izniyle ayakta duracağız” şeklinde konuştu.