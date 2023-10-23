Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Toplum Yararı Programı (TYP) çerçevesinde görevlendirilen personele iş güvenliği eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ekipleri TYP çerçevesinde okullarda çalışmaya başlayan personellere eğitimlerini hızlandırdı. Bu çerçevede Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde ki okullarda görev yapan personellere iş güvenliği ve kişisel koruyucu donanım eğitimi verildi.

Ekipler il genelinde TYP çerçevesinde okullara gelecek personellerin tamamına eğitimleri bir ay içerisinde tamamlamayı hedefliyor.