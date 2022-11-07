Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde girdiği iş yerlerinden hırsızlık yapan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, o anlar polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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