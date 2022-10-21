Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde bir iş yerinde 14 adet kaçak cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 adet cep telefonuna el konulurken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin denetlediği bir iş yerinde kaçak cep telefonları ele geçirildi.

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