Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi, özel sektörde yer alan firmalarla ortak yürüttüğü çalışmalarla engelli personel istihdam etmeyi sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi, özel sektörde yer alan firmalarla ortak yürüttüğü çalışmalarla engelli personel istihdam etmeyi sürdürüyor.

Özel sektörle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gören İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İş ve Kariyer Merkezi’nde, Merinos Grubu’nun engelli personel istihdamına yönelik talebi doğrultusunda başvurularını aldığı vatandaşların mülakatını yaptı. Bahriye Üçok Toplantı Salonu’nda yapılan mülakatta şirket temsilcileriyle engelli vatandaşlar birebir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye bünyesinde 3 yıl önce kurulan ve büyük ilgi gören İş ve Kariyer Merkezi, sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik anlayışıyla kentteki iş gücüne katkı vermeyi sürdürüyor.

Merkeze bugüne kadar 33 bin kişi başvuru yaparak portföy oluştururken, 4 bin 500 kişi özel sektörde işe yerleştirildi. Öte yandan merkez, 14 bin kişiyi özel sektörün talebi doğrultusunda görüşme için yönlendirmelerini sağladı.

Konu hakkında açıklama yapan Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme Şube Müdürü Harun Arıkmert, İş ve Kariyer Merkezi’nin amaçlarını belirterek, “İş adayan adaylar bizlere de müracaatlarda bulunuyor. Bu anlamda yaş, cinsiyet sınırlaması söz konusu değil. Aday portföyümüz var. Yüz yüze mülakat yapıyoruz. Onların bilgi, beceri ve deneyimlerini dikkate alıyoruz. Özel sektör firmalarıyla da yüz yüze görüşüyoruz. Onlar da ihtiyaçları doğrultusunda kriterleri kendileri belirleyerek bizlere ulaşıyor. Biz de başvurulara bakarak uyanlarla ivedilikle iletişime geçip iş arayışları aktif olarak devam ediyorsa işveren ile adayı buluşturma gibi bir köprü görevini üstleniyoruz” dedi.

Arıkmert, organize sanayi bölgelerinden dolayı genel olarak mavi yakalı olarak adlandırılan gruplar üzerinde yoğunlaştığını belirterek, “Daha öncesinde ortak bir çalışma yürüterek engelli vatandaşlarımızı işe yerleştirmiştik. Bugün de firmamızın bir talebi oldu. Bu bizi ayrıca sevindiriyor özel sektörden böyle bir talep gelmesi. Onların da istihdamına vesile olmak bizim için kıymetli. Çok kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İş arayışı psikolojik olarak da zor bir süreç. Bu süreçte biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla bu şehrin gerek ekonomisine gerekse insanına bu konuda destek vermek bizleri sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Merinos Halı İnsan Kaynakları Şefi Emre Çevik ise destekler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Kariyer Merkezi ile zaman zaman çalışmalarımız oluyor engelli istihdamında, personel istihdamında çalışmalarımız devam ediyor. Karşılıklı olarak adaylar buraya başvuru yapıyorlar. Fabrika dördüncü organizede ulaşım noktasında. Biz ön çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile yapıyoruz. Oradan belirlediğimiz adaylarla mülakat sürecini planlayarak bire bir mülakatlarımızı yapıyoruz. İşe alım şartlarına uyan arkadaşları da işe alımını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kariyer merkezi ile geçmiş dönemden beri farklı çalışmalar oldu, diğer firmaların da oldu. Kariyer Merkezi’nin bir şubesi organize sanayi bölgesinde açılabilir. Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

İş başvurusunda bulunan ve mülakatlara gelen Sefer Hepcan, başvurudan sonra 2 gün içerisinde dönüş aldığını belirterek, “Başvurumu yaparken insanlar çok kibardı. İlk mülakatta güzeldi memnunum açıkçası başvuru yaptığıma. En umulmadık anda bir fırsat çıkabiliyor. İş ve Kariyer Merkezi bu noktada güzel bir iş yapıyor. Bence diğer vatandaşların da buraya başvurmalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

12 senedir çalışmadığını belirten Mehmet Tiftik (44), “İş için buraya başvurdum. Müracaat ederken gayet güzeldi personeller memnuniyetle karşıladı güzel bir iletişim yakaladık. Bugün çağırdılar mülakat için geldi. İş ve Kariyer Merkezi’ni çevremden duymuştum. Başta Başkan Fatma Şahin ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.