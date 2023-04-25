Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı İş ve Kariyer Merkezi kent genelindeki istihdam oranını artırmak ve gençlerin kariyer planlamasına destek olmak için yoğun mesai harcıyor.

Gaziantep’te günde 18 bin kişiye hizmet verecek bin 875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin hizmete açılmasına sayılı günler kala, kurum bünyesinde temizlik, hasta yönlendirme, refakat, resepsiyon, tıbbi artık, çevre ve gıda mühendisi gibi alanlarda işe alımı yapılacak vatandaşların iş başvuru ve mülakat takvimleri GBB’ye bağlı İş ve Kariyer Merkezi tarafından planlanıyor.

İş ve Kariyer Merkezi’nin takibinde yürütülen personel alımları çerçevesinde hastanede istihdam edilecek güvenlik, temizlik, laborant, veri giriş ve hasta taşıma personellerinin işe alım süreçleri tamamlandı. Mülakat takvimine göre hasta yönlendirme, refakat ve resepsiyon departmanlarında çalışacak kişiler için GBB Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda mülakatlara devam edildi.

Mülakat öncesi, gençlerle bir araya gelen GBB Başkan Vekili Halil Uğur, yaptığı konuşmada işe alım süreciyle ilgili herkes için hayırlısını temenni ederek, “Hepimiz, bir iş güç sahibi olmak için gece-gündüz mücadele ediyoruz. Rabbim bu yolda bize kolaylıklar versin, hayırlısını nasip etsin. Bu sürecin birebir takibin yapan arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacaklarını da biliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveni, her zaman siz değerli katılımcılarımızın burada olmasıyla tanıklık ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Kariyer Merkezi, çalışmalarıyla istihdam oranına katkı sağlıyor” dedi.

İş ve Kariyer Merkezi’nin görev ve sorumluluğun çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Vekili Uğur, “İş alanlarına göre alınacak personel sayısı belli, müracaat sayısı da keza belli oldu. Siz gençlerimizin mücadelesi devam ediyor. Hiç kimse niye olmadı diye üzülmesin. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak 38 bini aşkın müracaat olduğunu biliyoruz. Biz İş ve Kariyer Merkezi olarak sadece şehir hastanesine değil, özel sektörde işlev gösteren birçok kuruma personel alımı için köprü görevi görüyoruz. Biz personel alımlarında yürüttüğümüz hassasiyetten dolayı birçok özel kuruluş mülakat süreçlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesini istiyor” diye konuştu.