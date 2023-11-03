Denizli’de İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde iş arayanlar ve öğrenciler, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Denizli OSB Denizli Kariyer EXPO 2023 İstihdam Fuarında buluştu.

“Türkiye Yüzyılında İstihdamda İşbirliği” sloganıyla başlatılan Denizli Kariyer Expo 2023 İstihdam Fuarı 01 - 02 Kasım 2023 tarihlerinde Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Geniş bir katılımla yapılan fuarın açılışına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Platformu Dönem Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, kamu kurumları temsilcileri, işverenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda ihtiyaç duyulan tüm tarafların katılımıyla bir yapı oluşturmak hedefiyle yola çıkılan ve 2011 yılından bu yana kurumsal hale gelen İstihdam Fuarı’na bu yıl da Denizli’nin önde gelen firmalarından yetmişten fazla işverenin katılımı gerçekleşti.

Fuarın açılışında konuşma yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Bu güzel etkinlik Denizli’miz için, Bölgemiz için hayırlı olsun. Gençlerimize bugünden dokunarak onları geleceğe ve iş dünyasına hazırlamak, iş, staj ve kariyer fırsatları hakkında gençlerimizi bilinçlendirmek için bu organizasyona ev sahipliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ardından söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan “Denizli sanayisi, ekonomisi, ticareti, üretimi ile her yönden güçlü bir şehir. Denizli tükettiğinden ve daha çok üretiyor. Dış ticarette fazlalık veren bir şehir. Her şehir Denizli gibi olsa Türkiye çok yol kat eder ve cari açık kapanır. İşçi ile işverenleri buluşturmamız gerekiyor. Bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak eleman açığımız var. Mesela EYT çıktığında 130 şoförümüz aynı anda emekli oldu. Elektrikçi, tesisatçı gibi meslek dallarında işçi arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise “İstihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal iletişim mekanizması kurarak, işçi-işverenleri buluşturan programın kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Denizli istihdam ve arz talep gibi oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Denizli tekstil ürünleri başta olmak üzere sanayii, tarım gibi birçok sektörde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olmaktadır. Bu güçlü yapının artarak güçlenmesi işletmelerde personellerin verimli çalışması ile mümkün olacaktır. Hem üretimde hem de yaptığımız işlerin merkezinde insan bulunmaktadır. İşsizlik devletimizin ele aldığı konuların başında geliyor. İşsizliğin ana kaynağının belirlenmesi ve çözümüne yönelik adımlar atılması arz ediyor.” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ile Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Denizli Kariyer Expo 2023 İstihdam Fuarı 02 Kasım tarihinde sona erdi.