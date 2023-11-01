Denizli’de İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde iş arayanlar ve öğrenciler, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Denizli Kariyer EXPO 2023 İstihdam Fuarında buluştu. Kentin önde gelen firmalarıyla yüz yüze iş görüşmelerinin yapabileceği ve kişisel gelişimlerine yönelik çok sayıda söyleşilerin gerçekleştirileceği fuarın açılışı geniş bir katılımla yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ile Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde iş arayanların ve öğrencilerin Denizli’nin önde gelen firmaları ile yüz yüze iş görüşmesi yapabileceği ve kişisel gelişimlerine yönelik çok sayıda söyleşilere katılabileceği Denizli Kariyer Expo 2023 İstihdam Fuar açılışı yapıldı. “Türkiye Yüzyılında İstihdamda İşbirliği” sloganıyla başlatılan fuar, 1-02 Kasım 2023 tarihlerinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde (DOSTEM) gerçekleştiriliyor.

Geniş bir katılımla yapılan fuarın açılışına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kamu Kurumları temsilcileri, işverenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda ihtiyaç duyan tüm tarafların katılımıyla bir yapı oluşturmak hedefiyle yola çıkılan ve 2011 yılından bu yana kurumsal hale gelen İstihdam Fuarı’na bu yıl da Denizli’nin önde gelen firmalarından yetmişten fazla işverenin katılımı gerçekleşti. İşgücü arzı ile talebinin buluştuğu bu ortamda katılımcılar; istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri gibi mesleksizlik nedeniyle işe girmekte zorlananlara yönelik olarak yürütülen aktif işgücü politikaları ile pasif işgücü politika uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekler.

“27 senedir bütün aldığımı yönetim kurulu kararlarını oy birliği ile aldık”

Denizli’de iş arayanlar ve işverenleri buluşturmak için çabaladıklarından bahseden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, “Ben 27 senedir buranın başkanlığını yapıyorum. Bu güzel organize sanayi bölgesini yeni bir hale dönüştürebildik. 27 senedir bütün aldığımı yönetim kurulu kararlarını oy birliği ile aldık. Bu güzel etkinlik Denizli’miz için hayırlı uğurlu olur. Biz Denizli sanayiciler olarak işçi bulamıyoruz ama bir taraftan da iş arayanlar var. İş arayanlar bana da geliyor ama masa başı iş istiyorlar. Denizli’de işsizlik bana göre düşük ve işçi arayan çok. Dışarıdan buraya belki transferler düşüne bilinir. Diğer illerden ve Doğu ile Güneydoğu bölgelerinden bazı çalışmalar yapıla bilinir” şeklinde konuştu.

“EYT çıktığında 130 şoförümüz aynı anda emekli oldu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da “Denizli sanayisi, ekonomisi, ticareti, üretimi ile her yönden güçlü bir şehirdir. Denizli tükettiğinden ve daha çok üretiyor. Satın aldığından daha fazla satın alıyor. Dış ticarete fazlalık veren bir şehir. Her şehir Denizli gibi olsa Türkiye çok yol kat eder ve cari açık kapanır. İşçi ile işveren kesimi birbiriyle buluşturmamız gerekiyor. Biz de büyükşehir olarak işvereniz bizde de açıklar var. Mesela EYT çıktığında 130 şoförümüz aynı anda emekli oldu. Elektrikçi, tesisatçı gibi meslek dallarında işçi arıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik devletimizin ele aldığı konuların başında geliyor”

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise “İstihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal iletişim mekanizması kurarak, işçi-işverenleri buluşturan programın kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Denizli istihdam ve arz talep gibi oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Denizli tekstil ürünleri başta olmak üzere sanayii, tarım gibi birçok sektörde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olmaktadır. Bu güçlü yapının artarak güçlenmesi işletmelerde personellerin verimli çalışması ile mümkün olacaktır. Hem üretimde hem de yaptığımız işlerin merkezinde insan bulunmaktadır. İşsizlik devletimizin ele aldığı konuların başında geliyor. İşsizliğin ana kaynağının belirlenmesi ve çözümüne yönelik adımlar atılması önem arz ediyor” dedi.