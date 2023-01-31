Arnavutköy’de iş vaadiyle kandıran kuzeninin iş yerinin kurşunlayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de iş vaadiyle kandıran kuzeninin iş yerinin kurşunlayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29.01.2022 günü saat 23.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi’nde yaşandı. Emlakçı olarak faaliyet yürüten bir işyeri kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay ilgili çalışma başlattı. Yapılan kontrolde, şüpheli bir şahsın araçla gelerek bagajdan aldığı pompalı diye tabir edilen tüfekle işyerine ateş ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Araştırmalarda, araç bilgileri üzerinden olayı gerçekleştiren şahsın K.D.(37) olduğu, kurşunlanan işyeri sahibi S.U.’nun (35) kuzeni olduğu, kendisini işe alacağını söylemesi üzerine işinden ayrıldığı ancak işe almadığı, olayı bu sebeple gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şahıs olayda kullandığı araç içerisinde yakalandı. Olayda kullandığı silah ikamet adresinde ele geçirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; kasten yaralama ve benzeri suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, hakkında "Silahlı Tehdit - Mala Zarar Verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.