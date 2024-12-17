İş Sanat’ta bu yılın son Parlayan Yıldızları konseri 23 Aralık Pazartesi İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.

İş Sanat’ta bu yılın son Parlayan Yıldızları, Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ve Almila Şerbetçi (keman) olacak. Genç müzisyenlerin konserleri 23 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.

Akif Emre Şibiroğlu, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın lise bölümünü kazandı. 2023 yılında İdil Biret’in yaşamı ve Rahmaninov’un 150. doğum yıldönümü anısına Rus Konsolosluğu’nda verilen konsere davet edilen dört öğrenciden biri olmaya hak kazandı. Şibiroğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Fatma Süreyya Baraz ile eğitimini sürdürüyor.

Genç sanatçının, 23 Aralık Pazartesi akşamı İş Sanat’taki resitali Prokofiev’in 2 numaralı Piyano Sonatı ile başlayacak.

Almila Şerbetçi, beş yaşındayken Bilkent Üniversitesi Konservatuvarı Müzik ve Bale İlkokulu’na kabul edildi. 2012-2017 yılları arasında Feruza Abdullayeva ile keman eğitimi aldı. Bu süre zarfında Kıbrıs Bellapais Manastırı ve Ankara Mozarthaus’ta konserler verdi. 2017 yılından itibaren eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’nda sürdüren Şerbetçi, 2019 yılında Prag’da düzenlenen Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne layık gördü. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne geçerek Prof. Dr. Gülen Ege Serter ile çalışmaya başladı. 2024 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı. 2021 yılında The Muse International Müzik Yarışması’nda ikincilik, Music and Stars Awards Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük ve Caka Online Müzik Yarışması’nda yaylı çalgılar kategorisinde birincilik ödüllerini; 2023 yılında ise Arnold Rosé Uluslararası Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Şerbetçi’nin, J. S. Bach’ın 1 numaralı Solo Keman Sonatı ile başlayan repertuvarı, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ile sona erecek.

Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserleri, İş Sanat’ın YouTube kanalından ulaşılabiliyor.