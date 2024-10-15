İş Sanat’ın geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” bu sezon da minik sanatseverlerle buluşuyor. 16 ve 17 Kasım’daki ilk iki oyunla sezona merhaba diyecek oyun, çocukları antik dünyanın gizemleriyle buluşturuyor.

İş Sanat geçtiğimiz sezon çocuklar için özel bir yapım olan ’Pat Pat Patara’yı sahnelemeye başladı. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, gördüğü ilgi üzerine bu sezon da sahnelenmeye devam edecek. Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri saat 15.00’teki gösterimleriyle sezonu açıyor.

Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaretinin ardından ortaya çıkan oyun fikri, Lerzan Pamir’in hayal gücü ve rejisi ile sahnede sürükleyici bir hikâyeye dönüşüyor. Sürprizlerle dolu bu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor.

Kazı çalışmalarıyla Anadolu’nun geçmişine ışık tutan ve dünya kültür mirasına katkı sağlayan Patara Antik Kenti’ni çocuklarla doğru şekilde buluşturmak için çalışan ekip, hazırlık sürecinde dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’tan da destek aldı. Kopan, “İş Bankası’nın Patara Antik Kenti kazısına yıllardır verdiği destek, İş Sanat sahnesinin bize verdiği destek ve bu ekibin daha önce de İş Sanat için üretimlerde bulunması bir araya gelince ortaya ‘Pat Pat Patara’ çıktı" dedi.

Yönetmen Lerzan Pamir de geleceğin tiyatro seyircilerini yetiştirmenin önemine vurgu yaparken “İş Sanat’ın oyunlarında çocuklar ve aileleri, hikâyesi, ışığı veya dekoruyla bir tiyatronun tüm unsurlarına ne kadar özenildiğini görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken bir yandan da onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran “Pat Pat Patara”da oyuncular sahneyi canlı bir orkestra ile paylaşıyor. Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz’ın rol aldığı oyunun müzikleri Tolga Çebi’ye ait.

Bu sezondaki ilk iki oyunu 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek olan “Pat Pat Patara” 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.