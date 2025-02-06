İş Sanat, çocukları ücretsiz atölyeler ile sanatla buluşturmaya devam ediyor.

İş Sanat, çocukları birbirinden eğlenceli ve üretici içeriklere sahip ücretsiz atölyeler ile sanatla buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayı boyunca İstanbul’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenecek heykel, maske, resim teknikleri, palet tasarım, üretici portre, natürmort atölyeleri ile çocuklar, üretici tasarımlar ortaya çıkaracak, hayatın önemli detaylarının izini sürecek. Çocuklar, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ise Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok masalını dinleyecek, Müzenin ana holünün üstünde yer alan Hermes vitrayının yapım aşamalarını deneyimleyecek. İş Sanat’ın Şubat ayındaki çocuk programları issanat.com.tr adresinde incelenebilecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

Kuzgun Acar’dan ilhamla maske atölyesi

9 Şubat Pazar, 12.00

Yaş Grubu: 10-13 yaş

Bu atölyede çocuklar, Türk heykeltraş Kuzgun Acar, Demir Masklar serisinden yola çıkarak maskenin rolü ve karakteristik yanıyla tanışarak eserlerin farklı malzemelerle nasıl inşa edileceğini inceleyecek. Çocuklar, üretici düşünme tekniği ile parçalardan yola çıkarak hayallerindeki maskeleri hazırlayacaklar.

Fırçadan Tuvale: Resim teknikleri atölyesi

15 Şubat Cumartesi, 13.00

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Sanatla Keşif Atölyesi, çocukların farklı resim boyaları ve teknikleriyle tanışabileceği bir keşif yolculuğu sunuyor. Çocuklar boya çeşitleri ile tanışacak, teknik denemeler gerçekleştirecek ve kendi eserlerini üretecek. Bu atölye, çocukların hem teknik hem de üretici becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eğlenceli bir ortamda sanatın farklı tekniklerini uygulamanın keyfini çıkarmalarını sağlayacak.

Coşkulu Renkler: Palet tasarım atölyesi

16 Şubat Pazar, 13.00

Yaş Grubu: 7-10 yaş

Bu atölyede çocuklar, ünlü bir sanatçının eserlerini dikkatlice inceleyecek ve ardından sanatçının renk dünyasını kendi hayal güçleriyle yeniden oluşturacak. Her çocuk, bir sanatçının özgünlüğünde, tamamen kendine ait bir boya paleti tasarlayacak.

Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Üretici portre atölyesi

22 Şubat Cumartesi, 13.00

Yaş Grubu: 6-9 yaş

Bu atölye ile katılımcılar, her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyecek ve benzersiz portreler oluşturacak. Bu atölyede, temel portre tekniklerinden yola çıkarak, renkler, dokular ve çizgilerle duygularını ve kişiliklerini yansıtan eserler oluşturacaklar. Katılımcılar, yüz hatlarını şekillendirirken sadece görsel bir temsil değil, aynı zamanda içsel dünyalarını da dışa vuracaklar.

Tabağımdaki natürmort

22 Şubat Cumartesi, 15.00

Yaş Grubu: 6-9 yaş

Tabağımdaki Natürmort atölyesinde, çocuklar günlük yaşamın bir parçası olan nesneleri sanatla buluşturacak. Osman Nuri Paşa’nın "Tabaklı ve Meyveli Natürmort" eserinde yer alan meyveler, çiçekler ve diğer detayları gözlemleyerek, bunlardan aldıkları ilhamla yeni bir sanat eseri oluşturacaklar. Bu atölye, minik katılımcılara natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı sunuyor.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

Müzede Masal: Deniz çayırlarında yaşayan çevreci fok

Yaş Grubu: 4-6 yaş

16 Şubat Pazar, 13.00

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin yeni sergisi İstikbalinizin Emniyeti Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır Sergisi’ni gezen çocuklar çevre koruma hakkında bilgi sahibi oluyor ve çevreyi korumanın önemini öğreniyor. Deniz Çayırlarında Yaşayan Çevreci Fok masalını dinliyor.

Rengârenk vitraylar ebeveyn-çocuk

Yaş Grubu: 4-6 yaş

16 Şubat Pazar, 15.00

Ebeveyn ve çocuklar müzenin tarihi alanında yer alan vitrayı yakından tanıyor, vitrayın yapım aşamaları deneyimliyor ve kendi vitray tasarımlarını birlikte oluşturuyorlar.