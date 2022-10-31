İş Sanat Kasım ayında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İş Sanat Kasım ayında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İş Sanat’ın Kasım ayı programı açıklandı. Salonunun kapılarını orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps ile seyircisine açan kültür merkezi, Kasım ayında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Türk pop müziğine hafızalarda yer eden şarkılarıyla adını yazdıran Nükhet Duru, 16 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da “Nünü Caz Söylüyor” isimli özel konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Sahnede POW Trio ve gitarist Cenk Erdoğan’ın eşlik edeceği konserde Duru kendi şarkılarının yanı sıra kabare ve caz şarkıları seslendirecek.

İş Sanat, Londra prodüksiyonu “Simply Sinatra” konserini 24 Kasım Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirci ile buluşturuyor. London Concert Orchestra’nın sahne alacağı konserde solistler Stephen Triffitt ve Katie Birtill’in seslendireceği Sinatra şarkılarına dans eşlik edecek. Müzik ve dansın bir araya geldiği Simply Sinatra, Avrupa’nın önemli kültür sanat merkezlerinden Barbican Center’ın sezon programında da yer alıyor.

Türk edebiyatının usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile bir araya geldiği dinletiler bu sezon Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ile başlıyor. 7 Kasım Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleşecek “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletide, şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirecek. Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletide Vedat Sakman bestelediği şarkılarla, Koray Hatipoğlu (klasik gitar), Zafer Aslan (bas ve buzuki) ile yer alacak. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından da yayınlanacak.

İş Sanat’ın sevilen dinletileri, 19 Aralık Pazartesi, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Behçet Necatigil’in hikâyelerinden oluşan radyo tiyatrosu ile devam edecek.

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat’ın çocuk oyunlarında bu sezon “Robot Pinokyo” var. 20 Kasım Pazar, saat 15.00’te sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo’nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz canlandırıyor. Robot Pinokyo, 25 Aralık, saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda minik sanatseverler için yeniden sahnelenecek.

Günümüzün çağdaş Türk Resim sanatının önemli sanatçılarından biri olan Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

Pilevneli’nin tuvalleri aracılığıyla özel yolculuğa çıkardığı “Mavilerde 60 Yıl” sergisi, 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resminin yanı sıra suluboya ve renkli gravür çalışmalarıyla yetinmeyip cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle mimari uygulama üreten sanatçının eserlerine tanıklık etme imkânı sunuyor.

Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katındaki İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.