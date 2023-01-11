İş Sanat’ın edebiyatın usta şair ve hikâyecilerinin eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor.

İş Sanat’ın edebiyatın usta şair ve hikâyecilerinin eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor.

İş Sanat’ın edebiyatın usta şair ve hikâyecilerinin eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor. Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. Sıradan insanların öykülerine, kadın-erkek ilişkilerinin kırılma anlarına yönelen Tarık Dursun K.’nın "Üçüncü Günü", "İlik", "Karanfilli Hikâye", "Anısı Kalır", "Elişleri" hikâyeleri, İş Sanat’ta izleyicilerle buluşacak. Etkinlik, 16 Ocak Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.