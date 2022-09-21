İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi ile başlıyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi ile başlıyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22 Eylül Perşembe günü, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi ile başlıyor. Uzun sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya ve akrilik tuval resimleri, suluboya ve renkli gravür çalışmalarının yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle birçok mimari uygulamayı hayata geçiren Pilevneli, görsel sanatların farklı dallarındaki eserleriyle dikkat çekiyor. Tuvalleri aracılığıyla sanatseverleri özel bir yolculuğa çıkaran usta sanatçı, bir eserinde büyük yüzeyleri boyarken, bir başka çalışmasında ufak ahşap bir parça içinde betimlemesini gerçekleştirdi.

Sergi için hazırlanan ve sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta Ömer Faruk Şerifoğlu, Pilevneli’nin son dönem resimlerinde mavi renge ağırlık vermesini, yaşamla ve kendisiyle iç hesaplaşması olarak yorumlayarak “adeta şiiri çiziyor, boyuyor” ifadesini kullanmaktadır. Sergi kataloğu için kaleme aldığı yazıda Sunay Akın ise “Birdirbir oynayan, ip atlayan arkadaşlarının uzağında bir çocuk yerde oturmuş, elinde kalemiyle o güne kadar hiç görmediği bir mimari yapıyı defterine çizmektedir. Öylesine etkilenmiştir ki karşısındaki masal kulesinden, kendisine yanaşan öğretmenini fark etmez bile. Kâğıttaki resim, buruna adını veren ‘Fenerbahçe’ feneridir, o gün yaptığı resim ise Pilevneli’nin anımsadığı ilk resmidir.” sözleriyle sanata yelken açan çocuk Pilevneli’nin düşlerini anlatmaktadır.

Yaşamın özüne içtenlikli, duyarlı, izlenim ve birikimleriyle uyguladığı eserlerindeki tüm teknik incelikleri ustaca kullanan ve çağdaş Türk resim sanatında kendine özgü tarzı ve üretkenliğiyle önemli bir yer edinen Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi, İstanbul Levent’teki İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi’nde her gün 09.00 - 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Konser ve etkinlik günlerinde sergi, 20.30’a kadar ziyarete açık olacak.