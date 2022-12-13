2023 yılı yaklaşırken İş Sanat, Ocak ayında sahnesinde klasik ve caz müziğin önde gelen topluluklarını ağırlayacak.

2023 yılı yaklaşırken İş Sanat, Ocak ayında sahnesinde klasik ve caz müziğin önde gelen topluluklarını ağırlayacak.

Yeni yıla biletleri aylar öncesinden tükenen yılbaşı konseriyle başlayacak olan İş Sanat, Ocak ayında sahnesinde klasik ve caz müziğin önde gelen topluluklarını ağırlayacak.

Yapılan açıklamaya göre İş Sanat’ın Cumhuriyetin 100. Yılına özel projeleri de yeni yıl ile birlikte başlıyor. Özel projelerin ilki ‘Şarkıların Cumhuriyeti’ konseri, solist Dilek Türkan eşliğinde seyircileri İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikleri İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Yeni yılın ilk konseri ‘Bir Viyana Gecesi’

İş Sanat yeni yılı ‘Bir Viyana Gecesi’ konseri ile kutluyor. Amerikan Radyo Ağı (CPRN) tarafından dünyanın en prestijli orkestralarından biri seçilen ve 860 bant kaydını içeren plak koleksiyonu ile dünyanın en çok kayda sahip oda orkestrası English Chamber Orchestra’yı bu konserde şef Stephanie Gonley yönetecek.

Biletleri tükenen, müzik ve dansın bir araya geldiği konser, 3 Ocak Salı, saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

‘Değişken ve Yenilikçi’ Jaga Jazzist İş Sanat’a geliyor

Ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla, sıra dışı müzisyenlerden oluşan Norveçli “progressive” caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

BBC tarafından ikinci albümleri “A Livingroom Hush” 2002 yılının en iyi caz albümü seçilen grup üyeleri, enstrümanları dönüşümlü kullanarak, sahne atmosferine yenilikçi bir detay ekliyor. 70’lerin progressive rock müziğinden, 1980’lerin sonunda Birleşik Krallık’ta alternatif rock alt türü olarak ortaya çıkan “shoegaze” akımına uzanan müziklerini değişken ve yenilikçi bir anlayışla sürekli güncelliyor.

‘Şarkıların Cumhuriyeti’ izleyicilere ilkleri yaşatacak

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, İş Sanat, 27 Ocak Cuma, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda Dilek Türkan’ın solist olarak yer alacağı “Şarkıların Cumhuriyeti” konserini ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Oğuzhan Balcı’nın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, notalara dökülmüş ve makamları kayıt altına alınmış eserlerin yanı sıra, ilk radyo yayınında seslendirilen besteler ve Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek. Geçmişle günümüz arasında inşa edilen bağların yeniden hatırlanacağı konserde, Türkan’a geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla birlikte bir senfoni orkestrası eşlik edecek.

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren “Robot Pinokyo” küçük hayranlarıyla Ocak ayında gerçekleşecek iki gösteriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Çocukların Robot Pinokyo’nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacağı oyun, 22 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazar günü, saat 15.00’da İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

Tarık Dursun hikâyelerine müzik eşlik ediyor

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler, Tarık Dursun hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor. Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. 16 Ocak Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konser serisi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserlerde, 9 Ocak Pazartesi, 20.30’da Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) ve 23 Ocak Pazartesi, 20.30’da Özberk Miraç Sarıgül (gitar) ve Özgür Deniz Akalın (piyano) sahne alacak.

Parlayan Yıldızlar konserleri önümüzdeki aylarda da devam edecek olup, Mayıs ayında düzenlenecek “Meriç Soylu Ödülleri” ile sona erecek.

Kibele Sanat Galerisi’nde Saim Bugay’ın Heykellerini İzlemek Mümkün

Kibele Sanat Galerisi, sezona merhum Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisi ile devam ediyor. Kullandığı malzemeleri ve yöntemleriyle bir zanaat ustası kalitesine sahip olan heykeltıraş Bugay’ın eserleri, 19 Aralık’tan itibaren Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” Ankara Sanat Galerisi’nde

Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Kibele Sanat Galerisi’nde ağırlanan ve formları yeniden yapılandırması ile bilinen sanatçının eserleri, 19 Aralık’tan itibaren ücretsiz ziyaret edilebilir.