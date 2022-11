İş Sanat, ‘Simply Sinatra’ konserini seyirci ile buluşturdu. Konser büyük beğeni toplarken, seyirciler; sanatçıları, orkestra ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

İş Sanat, ‘Simply Sinatra’ konserini seyirci ile buluşturdu. Konser büyük beğeni toplarken, seyirciler; sanatçıları, orkestra ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

İş Sanat, Londra prodüksiyonu ‘Simply Sinatra’ konserini seyirci ile buluşturdu. Orkestra şefliğini Matt Roberts’ın üstlendiği konserin solistleri Stephen Triffitt ve Katie Birtill’e, London Concert Orchestra ve dansçılar Leila Stewart ve James Wilson eşlik etti. Müzik ve dansın bir araya geldiği konserde Frank Sinatra’nın Come Fly With Me, Moon River, My Way gibi unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Avrupa’nın önemli kültür sanat merkezlerinden Barbican Center’ın sezon programında yer alan konser büyük beğeni toplarken, seyirciler sanatçıları, orkestra ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.