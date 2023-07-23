İş Sanat Antik Sahne’nin ‘Ben Anadolu’ oyunu, Patara ve Nysa antik kentlerinin ardından Muğla’nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia Antik Kenti’nde izleyicilerle buluştu. Helenistik dönem kentlerinden Stratonikeia’da sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan ‘Ben Anadolu’ oyunu, yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçirildi. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, Kibele’den Niobe’ye, Kassandra’dan Theodora’ya, Nilüfer Hatun’dan Hürrem Sultan’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatılıyor.

İş Sanat’ın ‘Antik Sahne’ adıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği etkinlik, antik kentlerin büyülü atmosferinin yanı sıra Ayça Bingöl’ün usta oyunculuğu ile buluşarak hafızalara kazındı. Farklı şehirlerde izleyicilerle bir araya gelmeye devam eden İş Sanat, ‘Ben Anadolu’ ile antik kentlerdeki serüvenine devam edecek. Yaz boyu izleyicileriyle sürpriz projelerini buluşturmaya devam eden İş Sanat’ın etkinlikleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Biz Stratonikeia Antik Kenti’nde kuzey ve batı caddesinin birleşmesine yakın noktasında İş Bankası’nın desteği ile bir çalışma yürütüyoruz. Bu arkeolojik kazılara gösterilen desteğin ötesinde tanıtımı ile ilgili de çok destek veriyor. Onlardan birisi de bugün gerçekleştirdiğimiz İş Sanat’ın bugün yapmış olduğu bu faaliyet. Bu sayede çok sayıda insan Stratonikeia’ya geliyor, burada yapılan çalışmaları görüyor. Hatta arkeoloji ve kültür anlamında inanılmaz artı değer kazanmış oluyor. Bunun için biz çok memnunuz ve çok teşekkür ediyorum bize destek veren tüm yetkililere ve görevlilere” dedi.