İş Sanat, 100. Yıl Gala Konseri ile 2 Kasım Perşembe akşamı konser salonunun kapılarını seyircisine açtı.

İş Sanat 100. Yıl Gala Konseri ile sezonu açtı. Orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın yer aldığı Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan konser, Karahan’ın seslendirdiği Giacomo Puccini’nin unutulmaz eseri Turandot Operası’nın ünlü aryası “Nessun Dorma” ile başladı. Yaklaşık iki saat süren konserde Karahan ’O Sole Mio’dan “Kimseye Etmem Şikâyet” ve ’İzmir’in Kavakları’na uzanan zengin bir repertuarla unutulmaz bir performansa imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise Sevil Berberi Uvertürü, Manon Lescaut Operası’ndan Intermezzo ile birlikte Ferit Tüzün’ün ve Turgay Erdener’in orkestra eserlerini de seslendirdiler.

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Murat Karahan dakikalarca ayakta alkışlandı.

İş Sanat’ın yeni sezon programı, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda Grammy ödüllü caz şarkıcısı Cécile Mclorin Salvant ile devam ediyor.